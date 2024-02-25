Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…
ATV’nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Başak Balkırgülen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraja kadar ulaştı. Yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu görünce cevaplamak istedi, ancak yarışmacı doğru cevabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
01:37
Küçük Rihim'in kahreden ölümü kamerada 25.02.2024 | 18:07
04:21
01:00
04:55
Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı | Video 25.02.2024 | 15:29
03:19
Mersin'de çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı | Video 25.02.2024 | 15:11
00:52
Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada | Video 25.02.2024 | 15:11
00:30
00:43
00:22
Esenyurt'ta bakkala giden 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı | Video 25.02.2024 | 13:12
06:40
02:02
Kastamonu'da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video 25.02.2024 | 12:26
02:40
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik pes dedirtti | Video 25.02.2024 | 12:26
01:09
Dolmalık biberle uyuşturucu servisi polise takıldı | Video 25.02.2024 | 12:26
01:37
KAFES-47 Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2024 | 09:09
01:53
Kuşadası'nda 2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 25.02.2024 | 08:25
03:13
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video 25.02.2024 | 08:25
00:42
İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı | Video 25.02.2024 | 08:25
00:50
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video 24.02.2024 | 16:14