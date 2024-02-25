Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

ATV’nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Başak Balkırgülen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraja kadar ulaştı. Yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu görünce cevaplamak istedi, ancak yarışmacı doğru cevabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!