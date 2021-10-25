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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç'ı yakan 'kaju fıstığı' sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:03

Kim Milyoner Olmak İster'de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç'ı yakan 'kaju fıstığı' sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. 19 yıldır özel bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği soru herkesi şaşırttı. Özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatan Özkılınç henüz ikinci soruda yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen o anlar.

Kim Milyoner Olmak İster’de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç’ı yakan ’kaju fıstığı’ sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla program, yine kendisine hayran bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç’ı yakan ’kaju fıstığı’ sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. 19 yıldır özel bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği soru herkesi şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç’ı yakan ’kaju fıstığı’ sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu

Özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatan Özkılınç, henüz ikinci soruda yarışmaya veda etti.

İşte o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç’ı yakan ’kaju fıstığı’ sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu
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Kim Milyoner Olmak İster’de Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç’ı yakan ’kaju fıstığı’ sorusu! Ekranları başındakiler şoke oldu
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