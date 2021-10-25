Video Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster'de akademisyeni yakan 'kaju fıstığı' sorusu! Ekran başındakiler şoke oldu | Video
Kim Milyoner Olmak İster'de akademisyeni yakan 'kaju fıstığı' sorusu! Ekran başındakiler şoke oldu | Video

Kim Milyoner Olmak İster'de akademisyeni yakan 'kaju fıstığı' sorusu! Ekran başındakiler şoke oldu | Video

25.10.2021 | 08:50

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. 19 yıldır özel bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği soru herkesi şaşırttı. Özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatan Özkılınç henüz ikinci soruda yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen o anlar.

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