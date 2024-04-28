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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…
Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 23:34

Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Aydın Takmaz isimli yarışmacı, büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük ödüle 4 adım kala yarışmacının elendiği o soru!

Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

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Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

300 BİN TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmaya katılan Aydın Takmaz isimli yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

10'UNCU SORUDA ZORLANDI

Yarışmacının karşısına 10'uncu soruda, "Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

BÜYÜK ÖDÜLE 4 ADIM KALA…

Takmaz'ın büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük ödüle 4 adım kala öyle bir karar verdi ki! Herkesi şaşırtan cevap…

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