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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 23:53

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

ATV'nin pazar günlerinin vazgeçilmez programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Buse Ünal isimli yarışmacı, hikayesiyle duygulandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, ikinci baraja ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar kameralara yanısıdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Programa katılan Buse Ünal isimli 24 yaşındaki yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

EV SAHİBİYLE SIKINTI YAŞADIĞINI DİLE GETİRDİ

Yarışmacı, yakın arkadaşıyla Ankara'ya taşındıkları, ev sahibiyle sıkıntı yaşadıklarını ve kazanacağı miktara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR GELDİ

Sorularda başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum!

Baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Hangisi 'Yüzüklerin Efendisi' kitap ve film serisinde geçen bir karakterdir?' çıktı.

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