Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

ATV’nin pazar günlerinin vazgeçilmez programlarından ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Buse Ünal isimli yarışmacı, hikayesiyle duygulandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, ikinci baraja ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar kameralara yanısıdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!