Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

14.04.2024 | 23:26

ATV’nin pazar günlerinin vazgeçilmez programlarından ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Buse Ünal isimli yarışmacı, hikayesiyle duygulandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, ikinci baraja ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar kameralara yanısıdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 03:12
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 14.04.2024 | 23:26
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 07:39
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 14.04.2024 | 23:25
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 01:50
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 14.04.2024 | 16:44
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 00:37
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 14.04.2024 | 14:24
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video 00:36
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video 14.04.2024 | 13:59
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 01:25
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 14.04.2024 | 13:04
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 02:09
Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video 14.04.2024 | 13:00
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 02:01
Kimileri güldü, kimileri dövmeye kalktı! Cansız manken şakası kamerada | Video 14.04.2024 | 12:28
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 03:34
İstanbul’da silahlı “tost ücreti” kavgası kamerada: Büfeci müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu | Video 14.04.2024 | 12:28
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:17
Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 14.04.2024 | 12:25
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 01:19
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video 14.04.2024 | 12:25
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 03:45
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video 14.04.2024 | 11:08
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 05:44
Yanlış işlem döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu | Video 14.04.2024 | 10:51
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 14.04.2024 | 08:27
Bozdoğan-25 operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Bozdoğan-25 operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2024 | 08:27
Gölbaşı’nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER 00:06
Gölbaşı'nda mısır yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı | VİDEOHABER 13.04.2024 | 21:35
Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER 00:29
Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER 13.04.2024 | 17:42
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı | Video 06:00
Şişli’de film gibi olay kamerada: Ünlü oyuncu “Rambo Berk” hırsızı yakalayıp bağladı | Video 13.04.2024 | 14:46
Beylikdüzü’nde “trafik magandaları” böyle yarıştı | Video 00:29
Beylikdüzü’nde “trafik magandaları” böyle yarıştı | Video 13.04.2024 | 14:52
Ümraniye’de karşı şeride geçip araca çarpan otomobil kamerada | Video 01:55
Ümraniye’de karşı şeride geçip araca çarpan otomobil kamerada | Video 13.04.2024 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA