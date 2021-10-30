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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu
Giriş Tarihi: 30.10.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 00:52

Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Mehmet Zeki Özhan'ın karşısına çıkan 'menemen' sorusu yarışmaya adeta damga vurdu. Yıllardır tartışma konusu olan 'menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur' sorusu burada yanıt buldu. İşte detaylar…

‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 29 Ekim'de de izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

Mehmet Zeki Özhan isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaşmaya hak kazandı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışmalı 'menemen' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'e TDK'nın menemen tanımı damga vurdu | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

Yarışmacının karşısına, 'Menemen'in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?' sorusu çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu

Yarışmacı, soruya, C şıkkında yer alan 'Yumurta, yeşilbiber ve domates' cevabını verdi.

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