‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Mehmet Zeki Özhan'ın karşısına çıkan 'menemen' sorusu yarışmaya adeta damga vurdu. Yıllardır tartışma konusu olan 'menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur' sorusu burada yanıt buldu. İşte detaylar…