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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 23:05

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

ATV'nin en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mehmet Özmen, ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullandı. Telefondaki jokerin ise söylediği adeta yarışmaya damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reytingleri altüst eden yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicileri ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mehmet Özmen, ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

Yarışmacının karşısına, 'Guinnes Dünya Rekorlarına göre, yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır!

Yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı ve o anlar yarışmaya damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video

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