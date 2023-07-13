Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video

ATV’nin en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Mehmet Özmen, ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacı, 50 bin liralık soruda telefon joker hakkını kullandı. Telefondaki jokerin ise söylediği adeta yarışmaya damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!