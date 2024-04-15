Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 22:58

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Kurt Efe bugün 2 yaşına girdi. Ünlü çift, oğullarının doğum gününe özel bir parti düzenledi. Partiye çiftin yakın arkadaşları katılırken doğum gününe ünlüler akın etti. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin doğum gününden kareler!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

Gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

PAYLAŞIMLARI İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu ailesiyle tatilde aldı. Önce Hong Kong'a, ardından da Dubai'ye giden ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

İKİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ünlü çift, bugün oğullarının ikinci yaş gününü kutladı. Çift, oğulları için özel bir parti düzenledi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin doğum gününü kutladı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

PARTİYE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düzenlediği doğum günü partisine ünlü akını yaşandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe’nin doğum gününü kutladı! Kenan İmirzalıoğlu’yla pozu güne damga vurdu!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Doğum gününe Burak Yamantürk- Özge Özpirinç çiftinden Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na kadar birçok ünlü katıldı.

SON DAKİKA