‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anıldı. Oktay Kaynarca'nın canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü.