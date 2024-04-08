Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
12:05
‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde...'
Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, bu rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte usta oyuncunun büyük ilgi gören son paylaşımı…