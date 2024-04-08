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Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:05

Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde...'

Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, bu rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte usta oyuncunun büyük ilgi gören son paylaşımı…

‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anıldı. Oktay Kaynarca'nın canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü.

‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Süleyman Çakır, karakterini ilgi ile izleyen fanları bu yılda ölüm yıl dönümünü unutmadı.

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‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Süleyman Çakır karakterinin ölümünün ardından 20 yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.

‘Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu! ’Rahmetlinin sene-i devriyesinde...’

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı' ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı... Paylaşımı gündem oldu | Video

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