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Haberler Galeri Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! "Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık"
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:34

Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! "Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık"

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatı 7'den 70'e herkesi derinden etkiledi. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta sanatçının en yakın dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık

Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık

Sanatçı Özkan Uğur için AKM'de tören düzenleniyor. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık

AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, törende şu sözleri kullandı:

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