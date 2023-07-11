Gözyaşlarına boğuldular! Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den yol arkadaşlarına hüzünlü veda! "Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık"

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.