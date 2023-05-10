Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber gelmişti. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenilmişti. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı. Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" dedi. İşte tüm detaylar…