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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan'a ilk destek ondan geldi!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:25

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan'a ilk destek ondan geldi!

Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber gelmişti. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenilmişti. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı. Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" dedi. İşte tüm detaylar…

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin evliliği resmen bitiyor! Geçtiğimiz günlerde ilk kez GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği boşanma haberinin ardından Onan yaptığı açıklamada "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü" demişti. Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

O AÇIKLAMADAN ÖNCE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öğrenildi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

Arzum Onan'ın yaptığı açıklamanın Mehmet ardından Aslantuğ da şu mesajı paylaşmıştı: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya aşılar değer ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan’a ilk destek ondan geldi!

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