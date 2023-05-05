Video Magazin Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video

05.05.2023 | 09:03

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenilmişti.

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