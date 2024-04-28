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Haberler Galeri Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:54

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen, bugün yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kıyafetleriyle denize giren ünlü oyuncu, bu anlarını kendi kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini şaşırttı. İşte Melis Sezen'in o anları!

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Melis Sezen, bugün yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

KIYAFETLERİYLE DENİZE GİRDİ

Kıyafetleriyle denize giren ünlü oyuncu, bu anlarını kendi kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

İşte Melis Sezen'in o anları!

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen'in o anları!

Melis Sezen kıyafetleriyle denize girdi! İşte Melis Sezen’in o anları!

İşte Melis Sezen'in o anları!

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