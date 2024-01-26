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Haberler Galeri Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek 'Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi' demişti…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:52

Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek 'Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi' demişti…

Kadın erkek fark etmeksizin her gün yeni bir ünlüyü değişik hallerde görüyoruz. Yaptırdığı estetiklerle sık sık haber olan Umut Akyürek, son haliyle gündem oldu. En son yaptırdığı alın daraltma ameliyatının her aşamasını paylaşan Umut Akyürek, gelen eleştirilere sert çıkmıştı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Umut Akyürek'i kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN
Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

Bu estetik konusunun gerçekten cılkı çıktı. Kadın erkek fark etmeksizin her gün yeni bir ünlüyü değişik hallerde görüyoruz. Estetik veya bazı dokunuşlar insan hayatında olabilecek ve büyütmeye gerek olmayan, kimseyi de ilgilendirmeyen bir durum… Ancak bu işi o kadar abartıyoruz ki bazen anlamakta güçlük çekiyorum.

Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

Son olarak Umut Akyürek'in estetikli halini gördüm. Umut Akyürek 'Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi' diyerek gelen tepkileri yumuşatmaya çalışsa da içimden yuh artık demek geliyor…

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Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

Umut Akyürek bu operasyon ile Angelina Jolie'nin merdiven altı 56. replikası haline dönmüş… Bu konuda hep aklıma şu geliyor sizin hiç mi yakınınız, aileniz, eşiniz, dostunuz yok! Bunları yaparken kimse mi sizi uyarmıyor!

Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelmeyi ihmal etmiyor. Eski halinden eser kalmayan Umut Akyürek, estetikli olduğuna dair yapılan haberlere ve eleştirilere sert çıktı. Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Umut Akyürek'in gündem olan o sözleri…

Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetiliyordu.

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