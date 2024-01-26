Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek ’Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi’ demişti…

Bu estetik konusunun gerçekten cılkı çıktı. Kadın erkek fark etmeksizin her gün yeni bir ünlüyü değişik hallerde görüyoruz. Estetik veya bazı dokunuşlar insan hayatında olabilecek ve büyütmeye gerek olmayan, kimseyi de ilgilendirmeyen bir durum… Ancak bu işi o kadar abartıyoruz ki bazen anlamakta güçlük çekiyorum.