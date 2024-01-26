Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
07:52
Merdiven altı Angelina Jolie! Umut Akyürek 'Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi' demişti…
Kadın erkek fark etmeksizin her gün yeni bir ünlüyü değişik hallerde görüyoruz. Yaptırdığı estetiklerle sık sık haber olan Umut Akyürek, son haliyle gündem oldu. En son yaptırdığı alın daraltma ameliyatının her aşamasını paylaşan Umut Akyürek, gelen eleştirilere sert çıkmıştı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Umut Akyürek'i kaleme aldı. İşte o yazı…