Merve Boluğur bikinisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı! İşte Merve Boluğur'un bikinili sahil dansı...

Karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı. Merve Boluğur siyah bikinisiyle sahilde dans ettiği videosunu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un plaj dansı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kıvrak halleri ile sosyal medyada ilgi odağı olan Merve Boluğur tatil paylaşımlarıyla adından söz ettireceğe benziyor. İşte Merve Boluğur'un bikinili dansı...
Giriş Tarihi: 12.07.2020
14:04
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
14:12
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