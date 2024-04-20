Giriş Tarihi: 20.04.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
13:01
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan gelen yeni iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı'nın 1988 yılında arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyicinin iddiaları herkesi şoka uğrattı: Dikkat çeken Tarlabaşı'ndaki Yeşim Anne detayı... Aralarında futbolcular da varmış! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...