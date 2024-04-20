Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım kim hala iyi bir kalbe sahip kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde biz bunlar bir anlayalım istiyor bence. Anlayalım. Ve o kötü söz yazanlar, kapak geliyor kapak. Az kaldı kapağa. Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok.

Duygu Nebioğlu'ndan ortalık karıştıracak açıklamalar: "Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" | Video