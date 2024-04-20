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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:01

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'dan gelen yeni iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı'nın 1988 yılında arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyicinin iddiaları herkesi şoka uğrattı: Dikkat çeken Tarlabaşı'ndaki Yeşim Anne detayı... Aralarında futbolcular da varmış! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Annesine dönmesi dönünde çağrılar yapan Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Nebioğlu videosunda sadece 4 çocuk olmadığını, geride birçok çocuğun da mahvolduğunu söyledi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları şu şekilde "Herkese merhabalar. Ben mekanıma döndüm. Beni bıraktıkları yere geri döndüm. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım kim hala iyi bir kalbe sahip kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde biz bunlar bir anlayalım istiyor bence. Anlayalım. Ve o kötü söz yazanlar, kapak geliyor kapak. Az kaldı kapağa. Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok.

Duygu Nebioğlu'ndan ortalık karıştıracak açıklamalar: "Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" | Video

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar... O kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Hepsini sizden soracak. Zeynep kim ya Zeynep kim. O diğer kadın kim. Ne yüzleri var ne bir şeyleri var.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu yine bombaları ardı ardına patlattı! Ortalığı karıştıracak açıklamalar: İkinci bölüm başlıyor…

Ben o kadınla ne yapacağım. Ne yapacağım ben o kadına. Numaramı verdim, arasın diye bekliyorum. Arasana beni. Kadın karalamak kolaydır. Ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.

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