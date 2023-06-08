Giriş Tarihi: 08.06.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 06:59

Müslüm Gürses'in tahtına aday gösterilmişti... Popstar Selçuk'u yıllar sonra görenler inanamadı "Aynı kişi olamaz" Popstar Selçuk Demirelli'nin büyük değişimi...

Bir dönem izleyiciyi ekranlara kilitleyen efsanevi yarışmalardan olan Popstar hafızalardaki yerini koruyor. Birçok ismi şöhrete kavuştursa da, Popstar yarışmacılarının hemen hemen hepsi kısa sürede unutuldu. Bu isimlerden biri de Müslüm Gürses benzetilen sesi ile Popstar Selçuk Demirelli idi. Popstar Selçuk, Müslüm Gürses'in tahtına aday gösterilmiş yarışma esnasında izleyicilerin favorilerinden olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllarda albüm çalışmaları yapan, sahnelere çıkan Selçuk Demirelli beklenen şöhreti hiçbir zaman yakalayamadı. Popstar Selçuk, bakın şimdi ne yapıyor? Popstar Selçuk'un son halini görenler o olduğunu inanamıyor. İşte aradan geçen 19 yılda Popstar Selçuk'un büyük değişimi...