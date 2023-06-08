Popstar Selçuk Demirelli, İbrahim Tatlıses'i böyle ağlatmıştı | Video
Bir dönem izleyiciyi ekranlara kilitleyen efsanevi yarışmalardan olan Popstar hafızalardaki yerini koruyor. Birçok ismi şöhrete kavuştursa da, Popstar yarışmacılarının hemen hemen hepsi kısa sürede unutuldu. Bu isimlerden biri de Müslüm Gürses benzetilen sesi ile Popstar Selçuk Demirelli idi. Popstar Selçuk, Müslüm Gürses'in tahtına aday gösterilmiş yarışma esnasında izleyicilerin favorilerinden olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllarda albüm çalışmaları yapan, sahnelere çıkan Selçuk Demirelli beklenen şöhreti hiçbir zaman yakalayamadı.
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