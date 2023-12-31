Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak için nefesler tutuldu. Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor.

"Yıldızlar Bana Uzak" bu akşam ilk bölümüyle atv'de | Video