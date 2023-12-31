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Haberler Galeri Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor
Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:25

Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor.

Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yepyeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak için nefesler tutuldu. Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor.

"Yıldızlar Bana Uzak" bu akşam ilk bölümüyle atv'de | Video

Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm:

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir.

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Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

Nefesler tutuldu! Yıldızlar Bana Uzak bu akşam seyirciyle buluşuyor

Özellikle de Han Varnalı için…

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