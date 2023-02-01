Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:20

Neslihan Atagül'ün transparan siyah elbisesi ortalığı yıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, şu sıralar Gecenin Ucunda dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykıran ikili son olarak bir dergi için objektif karşısına geçti. Neslihan Atagül'ün transparan siyah kıyafeti ise ortalığı yıktı geçti. İddialı bir elbise tercih eden Atagül, iç çamaşırlarının üzerine sadece bir tül giydi. Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyayı yıktı geçti. Atagül'ün elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.