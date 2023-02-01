Neslihan Atagül'ün doğal halleri, hayranlarını mest etti | Video

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu çift, şu sıralar Gecenin Ucunda dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykıran ikilinin doğal halleri, hayranlarından tam not aldı.