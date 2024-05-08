Ajda Pekkan büyük stadyum konserine hazırlanıyor! Ajda Pekkan sürprizlerini açıkladı!
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 12 Haziran'da yapılacak konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ajda Pekkan, "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" ismiyle anılan büyük konserde yer alacak sanatçıların isimlerini açıkladı.
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