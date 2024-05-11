Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa anneler günü için şarkı söyledi! O paylaşıma yorum yağdı | Video

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa anneler günü için şarkı söyledi. Düvenci o anları, "Önce güzel kızımdan bana, sonra canım anneme ve hayatın içinde annelik yapmış herkese gelsin Melisamın sürprizi… sabah sabah oğlumun ve kızımın hediyesi ile gözlerim mutluluk ve gururdan yaşlı başladım güne… bin şükür…" notuyla paylaştı.