Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

İki ünlü oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ‘Her Yerde Sen’ dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Her defasında aşk iddialarını reddeden Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, birlikte hiç paylaşım yapmadı. Yaklaşık dört yıldır birlikte olan ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık söylentileri sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan flaş bir hamle geldi. Ünlü çift, dün akşam arkadaşlarının partisinde oldukça yakın görüntülendi. Ünlü çift böylece iddiaları yalanlamış oldu!