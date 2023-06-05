Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
11:12
Okan Buruk'un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! "Icardi aynı Messi gibi poz vermiş"
2022-23 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlama törenine katılan isimler arasında Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da vardı. Güzelliğiyle göz dolduran Nihan Buruk, Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi ile çektirdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede beğeni yağan kareye binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Icardi aynı Messi gibi poz vermiş" yorumunda bulundu.