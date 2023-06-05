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Haberler Galeri Okan Buruk'un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! "Icardi aynı Messi gibi poz vermiş"
Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:12

Okan Buruk'un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! "Icardi aynı Messi gibi poz vermiş"

2022-23 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlama törenine katılan isimler arasında Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da vardı. Güzelliğiyle göz dolduran Nihan Buruk, Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi ile çektirdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede beğeni yağan kareye binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Icardi aynı Messi gibi poz vermiş" yorumunda bulundu.

Okan Buruk’un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! Icardi aynı Messi gibi poz vermiş

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Okan Buruk’un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! Icardi aynı Messi gibi poz vermiş

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.

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Okan Buruk’un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! Icardi aynı Messi gibi poz vermiş

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Okan Buruk’un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! Icardi aynı Messi gibi poz vermiş

2022-23 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlama törenine katılan isimler arasında Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da vardı.

Okan Buruk’un eşi güzelliğiyle damga vurdu! Nihan Buruk Icardi ile bu karesini paylaştı! Icardi aynı Messi gibi poz vermiş

NEF Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonluk törenlerine damga vuran isimlerden biri de Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un eşi oldu.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video

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