Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video
Galatasaray'ın şampiyonluk törenlerine damga vuran isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk oldu. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kutlamalarda sade tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekti.
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