Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video

Galatasaray'ın şampiyonluk törenlerine damga vuran isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk oldu. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kutlamalarda sade tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekti.