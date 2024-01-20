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Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:37

Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı'yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Tütkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden yolcu edenler arasında oyuncu Ceyda Ateş ile işadamı eşi Buğra Toplusoy da vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetlisi olarak törene katılan çift, bu tarihi ana şahitlik etti.

BÜLENT CANKURT
Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Rüya gerçek oldu; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden yolcu edenler arasında, 2018'den bu yana Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş ile iş insanı eşi Buğra Toplusoy da vardı.

Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetlisi olarak törene katılan çift, bu tarihi ana şahitlik ettiği için çok mutluydu. Bu arada Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy'un -hepimiz gibi- yaşadıkları gurur da yüzlerinden okunuyordu.

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Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Çift tarihi anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Türkiye Yüzyılı, ortak gururun zirveye yükseldiği tarihi bir ana şahit oldu! Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket fırlatıldı. Tüm dünyada nefeslerin tutulduğu tarihi anlar canlı olarak yayınlandı. Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından başlayan uzay yolculuğu sanat camiasını da heyecanlandırdı. Hülya Avşar paylaştığı Mars konseptli pozu ile Alper Gezeravcı'ya seslendi...

Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, 18 Ocak'ta ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

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