Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetlisi olarak törene katılan çift, bu tarihi ana şahitlik ettiği için çok mutluydu. Bu arada Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy'un -hepimiz gibi- yaşadıkları gurur da yüzlerinden okunuyordu.