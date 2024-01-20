Oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy tarihi ana şahitlik ettiler! Alper Gezeravcı’yı Kennedy Uzay Üssü’nden yolcu edenler arasında onlar da vardı...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
07:37
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Tütkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden yolcu edenler arasında oyuncu Ceyda Ateş ile işadamı eşi Buğra Toplusoy da vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetlisi olarak törene katılan çift, bu tarihi ana şahitlik etti.