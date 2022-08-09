Oyuncu Yasemin Kay Allen, "Bu bir skandal" diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi

Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
12:02
Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde karaya vuran ölmüş yunus balığı ve plastik atıkları paylaştığı Instagram hesabından ateş püskürdü. "Bu bir skandaldır" diyerek çektiği görüntüleri yayınlayan Allen, isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen Allen, "Yazıklar olsun. Bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum." diyerek sert tepki gösterdi.