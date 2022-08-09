Oyuncu Yasemin Kay Allen, "Bu bir skandal" diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek isyan etti.

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