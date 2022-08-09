Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Yasemin Kay Allen, "Bu bir skandal" diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi
Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 12:02

Oyuncu Yasemin Kay Allen, "Bu bir skandal" diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi

Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde karaya vuran ölmüş yunus balığı ve plastik atıkları paylaştığı Instagram hesabından ateş püskürdü. "Bu bir skandaldır" diyerek çektiği görüntüleri yayınlayan Allen, isyan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen Allen, "Yazıklar olsun. Bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum." diyerek sert tepki gösterdi.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Bu bir skandal diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi

Yasemin Kay Allen, rol aldığı projelerdeki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü manzara karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Bu bir skandal diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi

32 yaşındaki Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki atıklar ve karaya vurmuş ölen yunus balığını görünce çileden çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Yasemin Kay Allen, Bu bir skandal diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek isyan etti.

Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki rezilliği paylaştı "Bunun sorumlusu kim?" | Video

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Bu bir skandal diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi

Yunus balığının plastik yediği için öldüğünü iddia eden oyuncu, yayınladığı videolarda şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Bu bir skandal diyerek ateş püskürdü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi

"Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş.

SON DAKİKA