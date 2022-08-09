Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki rezilliği paylaştı "Bunun sorumlusu kim?" | Video
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki kilometrelerce kareye yayılan plastik atıkları ve ölen yunus balığının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen Allen, "Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum" diyerek tepki gösterdi.