Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:30
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren raporda, Bulutsuz'da olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.