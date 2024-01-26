Ozan Güven’in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

BULUTSUZ'UN YÜZÜNDE SABİT İZ YOK

Deniz Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığının olmadığı, yüzünde herhangi sabit izin olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği ATK raporunda yer aldı.