Video Magazin Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video

Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video

26.01.2024 | 10:37

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven’in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren raporda, Bulutsuz'da olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

YARALANMANIN ARDINDAN 'ANKSİYETE BOZUKLUĞU' GELİŞTİĞİ BELİRTİLDİ
İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

BULUTSUZ'UN VÜCUDUNDA KEMİK KIRIĞI TANIMLANMADIĞI DA AKTARILDI
Raporda ayrıca, Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi. Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'de devam edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ozan Güven’in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video 02:27
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video 26.01.2024 | 10:37
Fahriye Evcen’den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 01:23
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 25.01.2024 | 11:11
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 07:01
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 23.01.2024 | 22:28
Hadise’nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 00:11
Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 23.01.2024 | 09:38
Su El Roman babası Rafet El Roman’a yeni şarkısını dinletti... Sosyal medyada yorum yağdı | Video 01:04
Su El Roman babası Rafet El Roman'a yeni şarkısını dinletti... Sosyal medyada yorum yağdı | Video 17.01.2024 | 09:02
Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım! 00:55
Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım! 16.01.2024 | 21:00
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 03:19
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 16.01.2024 | 18:16
Hülya Avşar’dan Yalçın Dümer’in ’soyunurken gözüm kayardı’ itirafına cevap: Eşek herif sen beni mi dikizliyordun? | Video 00:53
Hülya Avşar'dan Yalçın Dümer'in 'soyunurken gözüm kayardı' itirafına cevap: "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" | Video 16.01.2024 | 12:10
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video 01:19
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video 16.01.2024 | 11:38
Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim! 00:47
Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim! 15.01.2024 | 23:14
Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:41
Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.01.2024 | 12:38
Ayşecan Tatari kızı Müjgan’ın sevimli hallerini paylaştı | Video 01:00
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın sevimli hallerini paylaştı | Video 10.01.2024 | 15:13
Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: Maddi sıkıntıdayız | Video 01:47
Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: "Maddi sıkıntıdayız" | Video 09.01.2024 | 09:34
Kansere yenik düştü! Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Yüksel Uzel hayatını kaybetti! | Video 00:18
Kansere yenik düştü! Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Yüksel Uzel hayatını kaybetti! | Video 08.01.2024 | 10:16
Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:59
Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.01.2024 | 16:22
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 05:47
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 06.01.2024 | 10:01
Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku’dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video 00:16
Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video 05.01.2024 | 10:40
Ayla Algan’ın son videosu yürekleri burktu | Video 00:18
Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video 05.01.2024 | 10:29
Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video 00:43
Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video 01.01.2024 | 12:56
Erdal Özyağcılar, yeni yılı denizde karşıladı! Kendini buz gibi suya bıraktı | Video 00:21
Erdal Özyağcılar, yeni yılı denizde karşıladı! Kendini buz gibi suya bıraktı | Video 01.01.2024 | 11:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA