Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adından oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı.