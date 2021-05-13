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Haberler Galeri Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:07

eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

Şarkıcı , 2014 yılında iş adamı ile nikah masasına oturmuştu. adından oğulları olan çift, 'nı ailece kutladı.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

Eşinin elini öpen , bayram harçlığını da aldı. Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı ile nikah masasına oturmuştu. adından oğulları olan çift, 'nı ailece kutladı.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video

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Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!
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Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu!

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