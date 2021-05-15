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Haberler Galeri Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu
Giriş Tarihi: 13.05.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 08:52

Ünlü şarkcı eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

Şarkıcı , 2014 yılında iş adamı ile nikah masasına oturmuştu. adından oğulları olan çift, 'nı ailece kutladı.

Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

Eşinin elini öpen , bayram harçlığını da aldı. Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı ile nikah masasına oturmuştu. adından oğulları olan çift, 'nı ailece kutladı.

Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video

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Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.

Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu
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Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

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