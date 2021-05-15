Ünlü şarkcı Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığı aldı! Sosyal medyada gündem oldu! Herkes onları konuştu

Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adından oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu 'Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!' notu ile Instagram'da paylaştı. Diğer ünlü isimlerin merak edilen eşlerini, sevgililerini sizler için derledik ...