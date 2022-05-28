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Haberler Galeri Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... "Beş profesör gezdim"
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:39

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... "Beş profesör gezdim"

Her açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde genç meslektaşı Aleyna Tilki'ye yaptığı göndermelerle adından söz ettiriyor. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Demet Akalın, Aleyna Tilki ile arasında yaşanan 'dünya starlığı polemiği' hakkında konuştu. "Aleyna'dan dünya starı falan olmaz" diyerek bir kez daha polemiğin fitilini ateşleyen şarkıcı, kapalı sahne kıyafetleri hakkında da konuştu. Son günlerde pijamalarıyla sahneye çıkan Demet Akalın, bunun sebebini de açıkladı. İşte detaylar...

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... Beş profesör gezdim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde yaptığı açıklamalarla ve sahne kostümleriyle gündemden düşmüyor. Aleyna Tilki'ye yaptığı göndermelerle de çok konuşulan şarkıcı, her hareketiyle dikkat çekiyor.

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... Beş profesör gezdim

Demet Akalın, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... Beş profesör gezdim

Şarkıcı, 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyledi:

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... Beş profesör gezdim

"Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim."

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... Beş profesör gezdim

Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıkladı:

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