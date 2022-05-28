Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:39

Pijamayla sahneye çıkan Demet Akalın sebebini açıkladı! Meğer hastaymış... "Beş profesör gezdim"

Her açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde genç meslektaşı Aleyna Tilki'ye yaptığı göndermelerle adından söz ettiriyor. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Demet Akalın, Aleyna Tilki ile arasında yaşanan 'dünya starlığı polemiği' hakkında konuştu. "Aleyna'dan dünya starı falan olmaz" diyerek bir kez daha polemiğin fitilini ateşleyen şarkıcı, kapalı sahne kıyafetleri hakkında da konuştu. Son günlerde pijamalarıyla sahneye çıkan Demet Akalın, bunun sebebini de açıkladı. İşte detaylar...