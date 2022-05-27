Demet Akalın bu defa da konsere pijamayla çıktı! Kimse giyimine anlam veremedi | Video

Demet akalın sahneye pijama benzeri bir kıyafetle çıktı. O giyimiyle çok konuşuldu. Bir kesim tarafından "İstediği gibi rahat giyinmiş ne güzel" şeklinde yorumda bulunurken, belli bir kesim de "Böyle giyinmesi saygısızlık", "Sanki uykudan kalkıp gelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.