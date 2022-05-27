Demet Akalın bu defa da konsere pijamayla çıktı! Kimse giyimine anlam veremedi | Video
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Demet akalın sahneye pijama benzeri bir kıyafetle çıktı. O giyimiyle çok konuşuldu. Bir kesim tarafından "İstediği gibi rahat giyinmiş ne güzel" şeklinde yorumda bulunurken, belli bir kesim de "Böyle giyinmesi saygısızlık", "Sanki uykudan kalkıp gelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.