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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ'a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:28

Pınar Altuğ'un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ'a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle düşman çatlatmaya devam ediyor. Fit halini düzenli olarak yaptığı spor ve yogaya borçlu olan Pınar Altuğ sık sık bu anlardan paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak yoga yaparken paylaştığı video ile gündem oldu. Pınar Altuğ'un spor arkadaşı bu defa minik kedisi Nohut oldu. Güzel oyuncu yoga yaparken ona rahat vermeyen Nohut izleyenleri gülümsetti. İşte Pınar Altuğ'un kedisi Nohut ile eğlenceli spor videosu...

Pınar Altuğ’un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ’a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

Oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ’un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ’a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle düşman çatlatıyor.

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Pınar Altuğ’un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ’a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Miss Turkey gecesinde boy gösteren Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu.

Pınar Altuğ’un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ’a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

Zarafetini konuşturan Pınar Altuğ'a "Hep mi asil olunur" "Bu nasil bir güzellik maşallah" yorumları geldi.

Pınar Altuğ’un minik kedisi Nohut ile imtihanı! Spor yaparken Pınar Altuğ’a rahat vermedi ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan özellikle spor paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

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