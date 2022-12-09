Video Magazin Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video
Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video

Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video

09.12.2022 | 09:55

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48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle düşman çatlatmaya devam ediyor. Fit halini düzenli olarak yaptığı spor ve yogaya borçlu olan Pınar Altuğ sık sık bu anlardan paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak yoga yaparken paylaştığı video ile gündem oldu. Pınar Altuğ'un spor arkadaşı bu defa minik kedisi Nohut oldu. Güzel oyuncu yoga yaparken ona rahat vermeyen Nohut izleyenleri gülümsetti.

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