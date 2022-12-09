Pınar Altuğ kedisiyle yoga yaptı, sosyal medyada beğeni yağdı | Video

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48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle düşman çatlatmaya devam ediyor. Fit halini düzenli olarak yaptığı spor ve yogaya borçlu olan Pınar Altuğ sık sık bu anlardan paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak yoga yaparken paylaştığı video ile gündem oldu. Pınar Altuğ'un spor arkadaşı bu defa minik kedisi Nohut oldu. Güzel oyuncu yoga yaparken ona rahat vermeyen Nohut izleyenleri gülümsetti.