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Haberler Galeri Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:29

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Şarkıcı, manken Tuğba Altıntop ile ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde biten evliliğinden iki kızları var. Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzeller güzeli iki genç kız… İki kız kardeş sosyal medyayı aktif kullanıyor. Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Özellikle de babası gibi şarkıcı olan Su El Roman'ın yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Su El Roman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte Su El Roman'ın yıllar içindeki değişimi…

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, 2019 yılında ilk İngilizce şarkısını, 2020 yılında ise Jokeria isimli ilk Türkçe şarkısını, şimdilerde ise yeni single Blue Moon ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Babası Rafet El Roman'a yeni şarkıcını dinlettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Su El Roman'a yorum yağdı. Su El Roman'ın annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı…

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Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman babasının yolundan gidiyor! Estetikli hali bakın kime benziyor!

Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var.

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