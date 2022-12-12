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Haberler Galeri Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59'luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:41

Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59'luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak beraberliklerinin birinci yılını arkadaşları Esra Özmen'in düzenlediği organizasyonla kutladı. Romantizmin doruklarına çıkan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozları ardı ardına geldi. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten aşk paylaşımları…

Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59’luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor.

Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59’luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Seda Sayan, 59 yaşında olmasına rağmen fiziği ve fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59’luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

Çağlar Ökten ile nisan ayında hayatını birleştirmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den romantik yıldönümü kutlaması! "Ömrüme hoşgeldin" | Video

Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59’luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor.

Romantizm dorukta! Beraberliklerinin birinci yılını kutlayan 59’luk gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi!

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak beraberliklerinin 1. Yılını arkadaşları Esra Özmen'in düzenlediği organizasyonla kutladı.

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