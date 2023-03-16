Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.