Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
07:02
Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!
Ham çapkın hem rüşvetçi! Oyuncu Ayhan Taş, çapkınlıkta sınır tanımıyor! Eşi Esin Taş ile 2018 yılında boşanan oyuncu bir süre sonra yeniden nikah masasına oturmuştu. Ancak Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de başka bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Sevgilisiyle masa altında el ele fotoğrafı çekilen oyuncu Ayhan Taş, soluğu muhabirimizin yanında aldı. "Gel bu işi aramızda halledelim. Fotoğrafı silersen sana para veririm" teklifinde bulunan Ayhan Taş, isteği kabul görmeyince çok bozuldu. İşte eşini aldatan Ayhan Taş'ın yakayı ele verdiği o görüntüler...