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Haberler Galeri Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:02

Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Ham çapkın hem rüşvetçi! Oyuncu Ayhan Taş, çapkınlıkta sınır tanımıyor! Eşi Esin Taş ile 2018 yılında boşanan oyuncu bir süre sonra yeniden nikah masasına oturmuştu. Ancak Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de başka bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Sevgilisiyle masa altında el ele fotoğrafı çekilen oyuncu Ayhan Taş, soluğu muhabirimizin yanında aldı. "Gel bu işi aramızda halledelim. Fotoğrafı silersen sana para veririm" teklifinde bulunan Ayhan Taş, isteği kabul görmeyince çok bozuldu. İşte eşini aldatan Ayhan Taş'ın yakayı ele verdiği o görüntüler...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.

Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.

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Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.

Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Taş, "Arkadaşlar kendi aramızda halledebiliriz bu işi, silerseniz size para vereyim" diye ahlaksız teklifte bulundu.

Rüşvetçi çapkın! Oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalanınca: Sana para vereyim o fotoğrafları sil!

Daha sonra kız arkadaşı gelip "Benim alkol içtiğimi ailem bilmiyor, sorun olacak bana" dedi.

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