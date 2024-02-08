Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:00
Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino'nun son filmi 'Kolpaçino 4x4'lük' son 3 yılın en iyi açılışını yapan ve son 4 yılda 1,5 milyon barajını en hızlı geçen komedi filmi olmasının ardından hasılat rekoru da kırdı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Buket Dereoğlu, Selim Erdoğan gibi isimler de yer alıyor. Şafak Sezer son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hayranlarını kahkahaya boğdu. Şafak Sezer'in Acun Ilıcalı ile "Siz ne istiyorsunuz?" tartışması izleyenleri güldürdü...