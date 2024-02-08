Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şafak Sezer'den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4'lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 11:00

Şafak Sezer'den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4'lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino'nun son filmi 'Kolpaçino 4x4'lük' son 3 yılın en iyi açılışını yapan ve son 4 yılda 1,5 milyon barajını en hızlı geçen komedi filmi olmasının ardından hasılat rekoru da kırdı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Buket Dereoğlu, Selim Erdoğan gibi isimler de yer alıyor. Şafak Sezer son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hayranlarını kahkahaya boğdu. Şafak Sezer'in Acun Ilıcalı ile "Siz ne istiyorsunuz?" tartışması izleyenleri güldürdü...

Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

7 yıl sonra beyazperdeye dönen 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4x4'lük', son 3 yılın en iyi açılışını yapan ve son 4 yılda 1,5 milyon barajını en hızlı geçen komedi filmi olmasının ardından şimdi de hasılat rekoru kırdı. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazıp başrolünde oynadığı film; 24 günde 1 milyon 698 bin 157 kişi tarafından izlenerek 203 milyon 101 bin TL hasılat elde ederek yılın en çok hasılat yapan komedi filmi oldu. Film; Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Fransa, Norveç, İsveç, Azerbaycan ve Birleşik Krallık'ta da gösterimde...

Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Buket Dereoğlu, Selim Erdoğan gibi isimler de yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Şafak Sezer son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hayranlarını kahkahaya boğdu. Şafak Sezer'in Acun Ilıcalı ile "Siz ne istiyorsunuz?" tartışması izleyenleri güldürdü...

Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Şafak Sezer eğlenceli videosunda filminin rekoruna gönderme yapmayı da ihmal etmedi...

Şafak Sezer, Acun Ilıcalı'nın o görüntülerini ti'ye aldı! "Sinirlendirmeyin Acun Abi'yi" | Video

Şafak Sezer’den güldüren Acun Ilıcalı paylaşımı! Kolpaçino 4x4’lük filmine gönderme yapmayı ihmal etmedi...

Şafak Sezer'in sevilen komedi serisinin dördüncü filmi olan " Kolpaçino 4x4'lük" geçtiğimiz ay sinema salonlarındaki yerini aldı. Birçok başarılı yapımda yer alan sevilen oyuncu Şafak Sezer, yine gündemden düşmüyor.

SON DAKİKA