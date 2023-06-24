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Haberler Galeri Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 21:59

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazl kiloları nedeniyle mide ameliyatı geçirdi. Ünlü oryantal Tanyeli geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Ünlü ismin mutluluğu sürecekken kötü haberle sarsıldı. Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli, hayranlarını üzdü. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan Tanyeli'nin en büyük destekçisi yine eşi oldu. Bugün Safiye Soyman ise, Tanyeli ve eşiyle bir araya geldi. İşte Safiye Soyman'ın o duygusal paylaşımı!

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, aldığı fazla kilolar nedeniyle ameliyat oldu.

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, fit görüntüsüyle dikkat çekmişti. Ancak ünlü isim aldığı acı haberle geçtiğimiz gün sarsıldı.

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Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

PANKREAS KANSERİNE YAKALANDI

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanserine yakalandı.

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan Tanyeli'nin en büyük destekçisi yine eşi oldu.

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı!

SAFİYE SOYMAN TANYELİ VE EŞİYLE BULUŞTU

Bugün Safiye Soyman ise, Tanyeli ve eşiyle bir araya geldi. Tanyeli ve eşinin duygusal anları ise Safiye Soyman'ın kamerasına yansıdı.

Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Ünlü sanatçı Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı! | Video

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