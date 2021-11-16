Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara hızlı dönen Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Erkan Petekkaya son olarak paylaştığı aşk dolu video ile eşi Didem Petekkaya'nın yeni yaşını kutladı.