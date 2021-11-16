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Haberler Galeri Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya'nın güzel eşi...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 14:21

Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya'nın güzel eşi...

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara hızlı dönen Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Erkan Petekkaya son olarak paylaştığı aşk dolu video ile eşi Didem Petekkaya'nın yeni yaşını kutladı.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Sana Söz dizisinde Ömer karakteri ile ekranlara dönen Erkan Petekkaya, yer aldığı Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi karakteri ile adından söz ettirmişti.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara hızlı dönen Erkan Petekkaya sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor.

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Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi! İşte Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Erkan Petekkaya son olarak paylaştığı aşk dolu video ile eşi Didem Petekkaya'nın yeni yaşını kutladı.

Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video

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