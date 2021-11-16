Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video 16.11.2021 | 10:44
03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
03:32
Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
05:44
01:08
00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
05:44
00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
00:53
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 16.11.2021 | 09:51
01:26
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 16.11.2021 | 09:43
01:18
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
02:37
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 16.11.2021 | 09:13
03:24
02:21
Kayseri'de dehşet! Tartıştığı öz kızının boğazını kesti | Video 16.11.2021 | 09:13
02:51
00:41
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video 16.11.2021 | 09:13
01:49
Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video 16.11.2021 | 09:11
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü sosyal medyada çektikleri bir videoyla kutladı.