Giriş Tarihi: 09.02.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
07:50
Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!
Asrın felaketi olarak adlandırılan 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Deprem sonrası ünlü isimler birlik-beraberlik mesajları vermeye devam ediyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi. Ünlü senarist Gani Müjde ve sanatçı Rafet El Roman da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ünlü isimlerden oldu.