Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

'MİLLET OLARAK BUNU DA AŞACAĞIZ'

BİR dizide rol alan Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi: "Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık. Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."