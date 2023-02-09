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Giriş Tarihi: 09.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:50

Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

Asrın felaketi olarak adlandırılan 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu! Deprem sonrası ünlü isimler birlik-beraberlik mesajları vermeye devam ediyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi. Ünlü senarist Gani Müjde ve sanatçı Rafet El Roman da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ünlü isimlerden oldu.

Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef...

Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım." dedi.

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Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

Rafet El Roman: "Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bu depremleri daha önce de gördük. Her seferinde birlik, beraberlik içinde üstesinden geldik. Şimdi de birlik beraberlik günü. İnsanlar saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler. Dünyadan gelen yardımlar için de minnettarız."

Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

'MİLLET OLARAK BUNU DA AŞACAĞIZ'
BİR dizide rol alan Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi: "Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık. Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."

Sanat dünyası tek yürek: Asrın felaketini birlik olup aşacağız!

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hatay'da enkaz altında kalan ailesi için ağlayarak yardım istemişti.

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