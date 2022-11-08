Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali olay oldu! Yıllar ona da acımadı!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu | Video

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...