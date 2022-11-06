Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu | Video

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 67 yaşında. Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.